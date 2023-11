Michel: “Creiamo il Dipartimento europeo per la difesa”

Il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, prendendo la parola presso l’EDA, ha auspicato la creazione dell’Agenzia europea per la difesa.

Le dichiarazioni di Michel

“Il ruolo dell’Agenzia europea per la difesa si è notevolmente ampliato negli ultimi anni ma dovrebbe diventare un potente Dipartimento europeo della Difesa, gestito dall’Alto rappresentante sotto la guida-autorità del Consiglio Europeo: sarebbe la forza trainante per mettere in comune le competenze e gli strumenti militari nonché coordinare e guidare gli acquisti congiunti e il loro finanziamento, in stretta collaborazione con gli Stati membri”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel alla European Defence Agency (EDA).

Fonte: Ansa