Meloni: “Grazie Aeronautica, da 100+1 anni al servizio della Nazione”

“L’Italia vi è riconoscente, da 100+1 anni”. Lo ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni per l’anniversario dell’Aeronauti Militare, fondata il 28 marzo 1923. Agli auguri della premirr, sono seguiti quelli delle altre cariche dello stato.

Meloni: “Grazie Aeronautica da un secolo al servizio della nazione”

“Auguri alla nostra Aeronautica Militare, da oltre un secolo al servizio della Nazione. Grazie Italian AirForce per garantire la sicurezza dei nostri cieli e il trasporto sanitario urgente, portare soccorso in caso di calamità naturali, essere in prima linea nelle missioni di pace, concorrere alla risoluzione di situazioni di crisi. Grazie per l’amore che dimostrate ogni giorno per la nostra Patria e per i nostri valori di libertà e solidarietà, grazie per il vostro coraggio e la vostra dedizione. L’Italia vi è riconoscente, da 100+1 anni”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

Auguri alla nostra #AeronauticaMilitare, da oltre un secolo al servizio della Nazione. Grazie @ItalianAirForce per garantire la sicurezza dei nostri cieli e il trasporto sanitario urgente, portare soccorso in caso di calamità naturali, essere in prima linea nelle missioni di…

Lorenzo Fontana: “Auguri all’Aeronautica militare”

“101 anni di impegno, eccellenza e servizio per il Paese. Auguri all’Aeronautica Militare italiana. Un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini in divisa”. Lo scrive sui social il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

101 anni di impegno, eccellenza e servizio per il Paese. Auguri all'Aeronautica Militare italiana.

101 anni di impegno, eccellenza e servizio per il Paese. Auguri all'Aeronautica Militare italiana.

Un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini in divisa.

Casellatti: “Grazie alle donne e agli uomini dell’Aeronautica”

“I miei auguri e un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini dell’#AeronauticaMilitare. I livelli di eccellenza, umana e tecnologica, raggiunti in questi 101 anni di storia, sono un vanto e un patrimonio inestimabile per la Nazione. Oggi più che mai, davanti a crisi e conflitti internazionali, l’Italia sa di poter contare sulla vostra professionalità e dedizione”. Lo scrive sui social la ministra delle Riforme, Elisabetta Casellati.

I miei auguri e un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini dell'#AeronauticaMilitare. I livelli di eccellenza, umana e tecnologica, raggiunti in questi 101 anni di storia, sono un vanto e un patrimonio inestimabile per la Nazione. Oggi più che mai, davanti a crisi e…

Fonte: Ansa