Meloni ha firmato l’Accordo Sviluppo e Coesione per la Regione Molise

"Il Molise ha troppe potenzialità inespresse: faremo tutto quello che possiamo per farla competere ad armi pari". Così la premier Giorgia Meloni a Campobasso alla firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Regione Molise

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto un intervento a Campobasso per la Firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Molise (Teatro Savoia Piazza Gabriele Pepe 5) al fine di sostenere interventi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio.

Meloni a Campobasso per firma Accordo Sviluppo e Coesione

La premier Giorgia Meloni è arrivata alle 11:40 a Campobasso. Si è fermata a salutare la folla e a fare qualche foto, poi è entrata al teatro Savoia del capoluogo molisano per firmare con il presidente della Regione Francesco Roberti l’Accordo di Sviluppo e Coesione tra Governo e Regione. Alla cerimonia sono presenti i sindaci dei Comuni della regione, i parlamentari, assessori e consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, rappresentanti di molte altre istituzioni locali. Nell’intesa sono previsti investimenti sul territorio molisano per quasi 445 milioni di euro, fondi che serviranno per realizzare un centinaio di progetti in dieci diversi settori.

I nove punti dell’accordo

“Con l’accordo – è scritto nel documento suddiviso in 9 punti – le parti si impegnano a sostenere un programma unitario di interventi sul territorio della Regione Molise, finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio”. La maggior parte dei fondi, oltre 155 milioni, andrà al settore Trasporti e mobilità, segue poi la Competitività delle imprese (76 milioni); 58 milioni e mezzo andranno alla Riqualificazione urbana, 40,7 all’Ambiente e alle Risorse naturali, 35,6 milioni alla Cultura, 17,4 per l’Energia, 16,8 per la Capacità amministrativa, 11,6 alla Ricerca e all’Innovazione; ci sono infine il Sociale e la Salute (9 milioni) e la Digitalizzazione (5 milioni).

Meloni:”Italia ha molti divari e non può disperdere risorse”

“In una nazione come l’Italia che ha molti divari e poche risorse, non possiamo permetterci che le risorse vengano disperse”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Campobasso, prima della firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Regione Molise, ribadendo le novità decise dall’esecutivo per i Fondi di sviluppo e coesione. “Noi siamo qui oggi per la firma dell’Accordo di coesione, ma non me ne vogliate se faccio mezzo passo indietro sul lavoro che il governo ha portato avanti.

A monte della firma di questo accordo c’è un lavoro molto complesso e prezioso – ha aggiunto -. Queste sono materie che non trovano grande diritto di cittadinanza sui media che spesso preferiscono la polemica quotidiana. Questi fondi servono a combattere i divari fra i territori, sono risorse che vengono organizzate per cicli di programmazione pluriennali e sono preziose. Quando siamo arrivati al governo ci siamo resi conto che, soprattutto nei territori nei quali erano necessarie le risorse, buona parte delle risorse non venivano spese”.

“Il Sud ha potenziale enorme produttore di energia green”

“Oggi l’Europa ha un problema di approvvigionamento energetico, si guarda a fonti di energia pulita: il Mezzogiorno d’Italia è un potenziale enorme produttore di energia pulita. Dalla crisi” in Ucraina “che ci ha portato a rivedere i nostri accordio, a diversificare la produzione energetica, nel Sud Italia, con i giusti investimenti sulla produzione di energia pulita, noi possiamo costruire il futuro e un pezzo di strategia del Paese”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Campobasso, prima della firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Regione Molise.

“Il Molise ha troppe potenzialità inespresse”

“Dal nostro punto di vista questa Regione ha troppe potenzialità inespresse: faremo tutto quello che possiamo per farla competere ad armi pari e dimostrare il valore intrinseco che ha”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Campobasso, indicando le priorità dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Regione Molise, “quasi 450 milioni di euro” di risorse focalizzati su “infrastrutture, lavoro, sostegno alle aziende, turismo, beni culturali, energia, innovazione, diritto allo studio, anziani, disabilità”.

Fonte: Ansa