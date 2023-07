Fao, Meloni: “Roma capitale della sicurezza alimentare”

La premier Meloni è arrivata al vertice Fao di Roma alle 14:00 di oggi. Prima del suo intervento in plenaria, ha incontrato i leader del Corno d’Africa. La zona (che comprende Eritrea, Etiopia, Gibuti e Somalia) è un’area in forte crescita economica e rappresenta una delle priorità dell’agenda internazionale dell’Italia. Meloni ha poi tenuto un intervento alla cerimonia di apertura del Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari.

Meloni alla FAO incontra i leader del Corno d’Africa

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al vertice Fao di Roma. Prima del suo intervento in plenaria, avrà diversi diversi incontri con i leader delle Nazioni e i vertici delle istituzioni internazionali.

Avviare un percorso condiviso in grado di attuare misure concrete per la crescita e lo sviluppo del Mediterraneo allargato e l’Africa, per affrontare le cause profonde dei flussi irregolari e per sconfiggere l’attività criminale dei trafficanti di esseri umani.

Animati da questo… pic.twitter.com/AHtz4urMVy — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 23, 2023

È in corso un pranzo di lavoro con i leader del Corno d’Africa, il primo ministro della Repubblica Federale di Etiopia, Abiy Ahmed, il presidente della Repubblica federale di Somalia, Hassan Sheikh, il primo ministro della Repubblica di Gibuti, Abdoulkader Kamil Mohamed e il vicepresidente della Repubblica del Kenya, Rigathi Gachagua.

L’incontro è un altro tassello dell’azione diplomatica italiana dopo la Conferenza internazionale su Sviluppo e Immigrazione che si è tenuta ieri a Roma. Il Corno d’Africa è una delle priorità dell’agenda internazionale dell’Italia, un’area di forte crescita e competizione tra potenze.

Meloni: “Serve una cooperazione non predatoria con l’Africa”

“Dobbiamo creare un modello di cooperazione non predatorio con i Paesi africani per garantire loro la possibilità di vivere delle loro risorse”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Vertice delle Nazioni unite sui sistemi alimentari. “L’Italia – ricorda – è uno dei Paesi più vicini all’Africa, che non è un continente povero ma è pieno di risorse, la metà di quelle mondiali”.

L’intervento alla FAO della Meloni

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto un intervento alla cerimonia di apertura del Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari che si tiene al Palazzo della FAO a Roma.

Meloni: “Roma capitale della sicurezza alimentare”

“Sono orgogliosa del fatto che questo vertice ha luogo a Roma, dove ospitiamo la Fao, il Pam e l’Ifad. Ringrazio il segretario generale dell’Onu per aver deciso di celebrare questo appuntamento nella Città eterna e il direttore generale della Fao per averci ospiti: per tre giorni Roma è capitale della sicurezza alimentare mondiale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al vertice delle Nazioni unite sui sistemi alimentari. “Una scelta – sostiene – che rende omaggio alle scelte del governo italiano: è sempre stata una linea strategica della nostra politica estera. E’ una delle sfide più importanti del nostro tempo”.

Meloni: “Sicurezza alimentare è priorità del G7”

“La sicurezza alimentare sarà una priorità dell’agenda, nella nostra presidenza del G7. C’è stata un’aggressione da parte della Russia all’Ucraina che ha portato turbolenze. E ha fatto schizzare l’inflazione, la guerra ha anche esacerbato una serie di problemi, come la mancanza della sicurezza alimentare nelle nazioni africane, già messe alla prova, Paesi che si trovano a rischio di essere preda del terrorismo”. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, al vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, a Roma.

La premier cita Cicerone: “L’agricoltura è l’arte dell’uomo libero”

“Cicerone ha detto: di tutte le arti dalle quali si ricava qualche profitto, nessuna è migliore dell’agricoltura, nessuna arte può essere più proficua e dolce, più degna di un uomo libero”. Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, al vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari, a Roma.

Fonte: Ansa