Meloni all’assemblea Assolombarda: “Italia Paese più affidabile dell’Eurozona”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta all’assemblea di Assolombarda, l’associazione delle imprese che operano nelle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia. Riportiamo quanto detto dalla premier.

Meloni: “L’Italia cresce, è la più affidabile dell’Eurozona”

“L’Italia ha mostrato una ripresa post-Covid che ci consegna una economia in crescita oltre le aspettative, con la stima di una previsione al rialzo a +1,2% nel 2023, una crescita superiore alla media Ue, superiore alle principali economie continentali, 0,7% per la Francia, 0,2 quando va bene per la Germania: stiamo dimostrando una affidabilità maggiore rispetto al resto dell’eurozona”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell’intervento all’assemblea di Assolombarda. “Non può ritenersi che noi per avviare la transizione ecologica possiamo smantellare la nostra economia e le nostre imprese, la transizione ecologica e la sostenibilità ambientale devono camminare di pari passo con la sostenibilità sociale ed economica”, la transizione va fatta “con l’uomo al centro”, ha detto Meloni.

Meloni: “Metteremo a terra il Pnrr, costi quel che costi”

Sul Pnrr “non è in gioco il governo ma la modernizzazione dell’Italia e la sua credibilità a livello internazionale. C’è chi tifa perché si fallisca come se non fosse interesse” di tutto il Paese.

“Vi assicuro che i fondi li metteremo a terra costi quel che costi, modificheremo le parti che non vanno bene priviligeremo il profilo strategico” negli investimenti, “contratteremo con la Ue, faremo le norme necessarie a superare le lungaggini e le difficolta degli enti locali. Se qualcuno vuole rimanere a guardare vorrà dire che quando avremo terminato avrà imparato una lezione”. Così la premier Giorgia Meloni ad Assolombarda.

Fonte: Ansa