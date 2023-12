Media russi: confermati i nomi di 39mila soldati morti in Ucraina

Il media russi hanno confermato i nomi di 39.424 soldati russi morti dal febbraio 2022 in Ucraina. Le forze armate ucraine hanno reso noto di aver respinto nove attacchi dell’esercito russo nella regione di Donetsk. I ministeri della Difesa di Svezia e Danimarca hanno firmato un memorandum per donare ulteriori armi a Kiev: “Un passo importante per sostenere le forze di difesa dell’Ucraina”.

Media Russi, confermati nomi 39mila soldati russi uccisi

Il media indipendente Mediazona e Bbc Russia hanno confermato tramite proprie ricerche i nomi di 39.424 soldati russi uccisi finora dall’inizio della guerra in Ucraina, il febbraio 2022. Dal 1 dicembre al bilancio si sono aggiunte 1.163 vittime, spiega Mediazona precisando che le cifre effettive sono probabilmente notevolmente più elevate poiché le informazioni finora verificate provengono da fonti pubbliche come necrologi, messaggi di parenti, notizie sui media regionali e rapporti delle autorità locali. Citando funzionari statunitensi, il New York Times ha riferito in agosto che le vittime militari russe erano al momento quasi 300.000, di cui 120.000 morti e 180.000 feriti.

Kiev: continui attacchi dell’esercito russo a est e sud

Le forze armate ucraine hanno reso noto stamani di aver respinto nove attacchi dell’esercito russo nell’area di Avdiivka e altri 13 vicino a Severny, a sud di Tonenko, Pervomaisky e Nevelsky, nella regione di Donetsk. Secondo lo Stato maggiore “la situazione operativa nell’Ucraina orientale e meridionale resta difficile”. “Nell’area di Kupyansk, di Sinkivka e Petropavlivka nella regione di Kharkiv e nel Lugansk sono state respinte decine di attacchi”. Nelle ultime 24 ore, le truppe russe hanno sparato 495 proiettili in 79 bombardamenti anche su zone residenziali della regione meridionale di Kherson, dove un civile è rimasto ucciso.

Ucraina: accordo Svezia-Danimarca su fornitura mezzi Cv90 a Kiev

I ministeri della Difesa di Svezia e Danimarca hanno firmato un memorandum per donare congiuntamente ulteriori veicoli da combattimento di fanteria Cv90 di fabbricazione svedese a Kiev. Lo ha annunciato ieri sera il dicastero di Stoccolma, citato dai media ucraini. Secondo la dichiarazione di intenti firmata dal ministro svedese Pal Jonson e da quello danese Troels Lund Poulsen, la Danimarca contribuirà inizialmente con 241,7 milioni di euro. Questi fondi saranno utilizzati per finanziare la consegna già avviata di 50 veicoli Cv90 forniti da Stoccolma e per sostenere la produzione di nuovi mezzi, pezzi di ricambio e munizioni, nonché per le operazioni di manutenzione.

“E’ un passo importante per sostenere le forze di difesa dell’Ucraina insieme alla Danimarca”, ha commentato Jonson. “L’accordo bilaterale è un contributo importante alla nostra ambizione comune di continuare a sostenere la lotta per la libertà dell’Ucraina”, ha detto da parte sua Poulsen. La settimana scorsa il governo danese ha proposto un nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev del valore di 1,1 miliardi di dollari contenente carri armati, munizioni e droni.

Fonte: Ansa