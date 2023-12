Putin: “Pace in Ucraina una volta raggiunti i nostri obiettivi”

"Senza difendere la sua sovranità la Russia non può esistere": il discorso di fine anno del presidente russo Vladimir Putin alla Nazione

“La pace in Ucraina ci sarà solo quando avremo raggiunto i nostri obiettivi”. Così il presidente Vladimir Putin rivolgendosi alla Nazione durante la conferenza stampa di fine anno, che si svolge in contemporanea con le risposte alle domande dei cittadini. Senza difendere la sua sovranità la Russia non può esistere”, ha esordito Putin.

Putin: “Il primo compito è difendere la nostra sovranità”

“Senza difendere la sua sovranità la Russia non può esistere”. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in apertura della conferenza stampa di fine anno, che si svolge in contemporanea con le risposte alle domande dei cittadini. Il presidente ha aggiunto che i suoi principali obiettivi sono appunto “rafforzare la sovranità della Russia, la sicurezza ai confini e i diritti e le le libertà dei cittadini”.

“Pace in Ucraina quando saranno raggiunti i nostri obiettivi”

Vladimir Putin ha dichiarato che l’esercito russo non ha bisogno di una seconda ondata di mobilitazione dei riservisti. Il presidente russo ha parlato in diretta tv in una conferenza stampa di fine anno, la prima da quando le truppe russe hanno invaso l’Ucraina.

La pace in Ucraina ci sarà quando la Russia avrà “raggiunto i suoi obiettivi”, che rimangono la “denazificazione” e la “demilitarizzazione” del Paese, ha aggiunto Putin nella conferenza stampa di fine anno. Nelle trattative tra russi e ucraini a Istanbul, nel 2022, erano stati “concordati i parametri” per una demilitarizzazione dell’Ucraina, e quindi per una pace negoziata, ma Kiev “ha buttato tutto nel camino”, ha rimarcato.

Fonte: Ansa