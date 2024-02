Mattarella scrive a Vucic per la festa Nazionale della Serbia

Il Presidente Mattarella ha inviato un messaggio di auguri al presidente serbo Aleksandar Vucic in occasione della Festa nazionale della Serbia. Denominata anche Giornata di Stato, si celebra il 15 febbraio di ogni anno e commemora l’inizio della Prima rivolta serba del 1804 contro la dominazione ottomana. “Il legame storico tra Belgrado e Roma si basa sul costante sostegno dell’Italia alle aspirazioni della Serbia di diventare membro della famiglia europea”, ha scritto Mattarella

Mattarella scrive a Vucic: “Si approfondisce collaborazione”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato al collega serbo Aleksandar Vucic un messaggio di auguri in occasione della Festa nazionale della Serbia, che si celebra il 15 febbraio. “Lo scorso anno siamo stati testimoni di un ulteriore approfondimento della collaborazione tra Belgrado e Roma, e con ciò il legame tra i nostri Paesi e popoli sarà ancora più forte. Questo legame storico si basa sul costante sostegno dell’Italia alle aspirazioni della Serbia di diventare membro della famiglia europea”, ha scritto Mattarella nel suo messaggio, del quale ha dato notizia la presidenza a Belgrado.

“Auspicando una accelerazione di tali negoziati, sono certo che il Vostro Paese proseguirà, con impegno e senso di responsabilità, ad andare avanti sulla strada delle riforme, come pure nel processo che ha per obiettivo la normalizzazione dei rapporti con il Kosovo, che è un fattore centrale per la stabilità della regione”, ha aggiunto il capo dello stato, che ha espresso al presidente Vucic gli auguri per un “futuro prospero” della Serbia.

Fonte: Ansa