Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato da pochi minuti a Nova Gorica dove è stato accolto dal Capo dello Stato sloveno, Borut Pahor. Oggi infatti, segnala il Quirinale, i Presidenti Mattarella e Pahor celebrano congiuntamente la nomina a Capitale europea della cultura 2025 delle città di Gorizia e Nova Gorica.

Insieme, i presidenti hanno ricevuto gli onori militari – sotto la pioggia, come si vede dal video pubblicato su Twitter dal presidente Pahor – alla presenza anche dei sindaci di Gorizia, Rodolfo Ziberna e di Nova Gorica, Klemen Miklavic che li accompagneranno per tutta la durata della visita. Sta per iniziare l’incontro con il comitato organizzatore di Go! 2025 e i rappresentanti delle rispettive minoranze.

Z uradnim sprejemom predsednika Italijanske republike Sergia Mattarelle z vojaškimi častmi na Bevkovem trgu v Novi Gorici se pričenja skupni obisk predsednika Pahorja in predsednika Mattarelle v Novi Gorici in Gorici. @Quirinale 🇸🇮 🇮🇹 🇪🇺 pic.twitter.com/8QiBc9baHz — Borut Pahor (@BorutPahor) October 21, 2021

Il programma della visita

Il programma della visita prevede, dopo il pranzo, che i presidenti visiteranno il nuovo ponte di Salcano, che unisce le due sponde dell’Isonzo.

Nel pomeriggio la visita dei due presidenti a Gorizia, dove, in Corso Verdi, sono previsti gli onori militari italiani e, subito dopo, visiteranno la mostra per i 140 anni del quotidiano “Il Piccolo”, allestita al teatro Verdi dove sarà ad accoglierli il direttore Omar Monestier.

👏 Congratulazioni a #Gorizia 🇮🇹 e #NovaGorica 🇸🇮, insieme Capitale Europea della Cultura 2025 #GO2025 Un riconoscimento importante per la prima candidatura transfrontaliera di due città un tempo divise e oggi riunite dalla comune appartenenza all'Unione Europea 🇪🇺 pic.twitter.com/6zSx9Sr7B2 — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) December 18, 2020

La celebrazione avrà luogo nella piazza della Transalpina, che si trova al centro della linea di confine fra le due città. Qui, i due Presidenti, pronunceranno i loro interventi, presenti, oltre i due sindaci anche il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e diverse altre autorità e assisteranno al concerto organizzato per l’occasione che vedrà cantare e suonare insieme musicisti e cantanti italiani e sloveni con la partecipazione anche di cori giovanili.

