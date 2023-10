Mattarella: “Necessario sostenere l’Ucraina, o c’è il rischio di un conflitto devastante”

Mattarella ha partecipato a Porto alla riunione del Gruppo Arraiolos: "L'auspicio è che si creino quanto prima le condizioni per un processo che conduca alla pace in Ucraina: una pace giusta, non effimera"

Ospite del Presidente della Repubblica Portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato, a Porto, alla diciottesima Riunione informale del Gruppo Arraiolos, che riunisce i Capi di Stato senza funzioni esecutive dell’Unione Europea.

Mattarella: sostenere Kiev o rischio di conflitto devastante

L’Unione Europea ha reagito con fedeltà e compattezza ai suoi valori. Accanto – e al di là – della doverosa solidarietà all’Ucraina, sostenendola scongiuriamo il pericolo di un conflitto dai confini imprevedibili. Se l’Ucraina cadesse assisteremmo a una deriva di aggressioni ad altri paesi ai confini con la Russia e questo – come avvenne nel secolo scorso tra il 38 e il 39 – condurrebbe a un conflitto generale e devastante. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando di Ucraina al vertice di Arraiolos in corso a Porto.

Mattarella, sostegno a Ucraina tutela la pace mondiale

“E’ motivo di tristezza vedere tante vite stroncate, tanta distruzione, immani risorse finanziarie bruciate in armamenti, ma quanto stiamo facendo tutela la pace mondiale. Naturalmente, l’auspicio è che si creino quanto prima le condizioni per un processo che conduca alla pace in Ucraina: una pace giusta, non effimera. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella, secondo quanto si è appreso, parlando al vertice di Arraiolos in svolgimento a Porto. Secondo quanto si è appreso, il capo dello Stato ha ricordato anche come siano state stanziate ingenti risorse finanziarie e come ci siano prospettive assicurate perla ricostruzione.

Fonte: Ansa