Mattarella: “L’Europa è una promessa di pace”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Federico II di Napoli, ha ricordato il valore dell’Europa come elemento di pace e integrazione.

Le parole di Mattarella

“L’Europa non è uno spazio geografico soltanto, e non solo un ambito di auspicabile collaborazione fra gli Stati. È di più, è cultura comune, valori, campi di consonanza ideale, di principi di libertà, diritto, di rispetto di ogni singola persona.

L’importanza dell’integrazione

È quello che ha consentito lo straordinario fenomeno di integrazione, di promessa di pace. In questa stagione, in cui le guerre riprendono a insanguinare” l’Europa e non solo “ricordare questi valori è particolarmente importante”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 dell’Università Federico II di Napoli.

Fonte: Ansa