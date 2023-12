Mattarella: “L’Avvocatura attua i valori costituzionali”

Riportiamo il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’apertura della Sessione straordinaria del XXXV Congresso Nazionale Forense dedicata al tema “Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali”. Mattarella ha inviato il messaggio al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco.

Mattarella: “L’Avvocatura promuove l’effettività dei diritti”

“Rivolgo a tutti i partecipanti alla Sessione straordinaria del XXXV Congresso Nazionale Forense il più cordiale saluto. Il tema scelto, ‘Un nuovo ordinamento per un’Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali’, testimonia l’ambizione e la consapevolezza del ruolo dell’Avvocatura nel promuovere l’effettività dei diritti, partecipando così all’attuazione dei valori costituzionali.

Il qualificato contributo del Foro è parte essenziale nell’assicurare la piena e corretta applicazione delle riforme processuali, nel rispetto delle garanzie previste dalla nostra Carta fondamentale per l’esercizio del diritto di difesa e per l’attuazione del giusto processo.

Nella certezza che l’esame delle importanti tematiche sarà affrontato con il consueto intento propositivo, per una fruttuosa collaborazione istituzionale, formulo i più fervidi auguri di buon lavoro”.

Fonte: Quirinale