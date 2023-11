Mattarella è arrivato a Seul: il programma della visita in Corea del Sud

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Seul per una visita di Stato di tre giorni nella Corea del sud. Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, sarà in Asia per quasi una settimana.

Il programma della visita a Seul

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà dal 6 al 9 novembre 2023 nella Repubblica di Corea dove effettuerà una visita di Stato su invito del Presidente Yoon Suk Yeol.

Martedì 7 novembre, il Presidente Mattarella deporrà una corona al Cimitero nazionale di Seul e visiterà il Museo Nazionale della Corea.

Il Presidente #Mattarella 🇮🇹 arriva all’aeroporto militare di #Seoul per la Visita di Stato nella Repubblica di #Corea 🇰🇷 pic.twitter.com/X6hbYr0UiD — Quirinale (@Quirinale) November 7, 2023

L’8 novembre, dopo la visita alla Joint Security Area, il Presidente Mattarella sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica di Corea Yoon Suk Yeol al palazzo Presidenziale di Yongsan. Al termine dei colloqui, i due Capi di Stato rilasceranno dichiarazioni alla stampa.

La visita di Stato terminerà giovedì 9 novembre: Mattarella incontrerà il personale dell’Ambasciata e una rappresentanza della collettività italiana.

Fonte: Quirinale