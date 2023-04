Le manovre cinesi provano l’accerchiamento totale di Taiwan

Le manovre militari iniziate oggi dalla Cina stanno provando un “accerchiamento” totale di Taiwan, con “pattugliamenti e avanzamenti intorno all’isola, dando forma a posizioni di accerchiamento e deterrenza a tutto tondo”. Lo riporta il network statale Cctv, diffondendo i primi filmati delle operazioni.

Un video, sul canale militare, ha mostrato alcune risorse coinvolte tra lanciarazzi e cacciatorpedinieri della Marina, nonché jet e bombardieri dell’Aeronautica. Enfasi speciale per i sistemi missilistici delle forze di terra, in grado di raggiungere l’isola dalle coste cinesi: in passato erano in dotazione solo alla ‘Rocket force’.

Fonte: Ansa