Lula incontra Von der Leyen e Michel per l’accordo Ue-Mercosur

Ue-Mercosur: Lula vede Von der Leyen e Michel su stato accordo

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha incontrato, prima di lasciare New Delhi al termine del G20, i presidenti della Commissione e del Consiglio dell’Unione europea, Ursula von der Leyen e Charles Michel, per esaminare lo stato di avanzamento dell’accordo fra il Mercosur e la Ue.

Nell’incontro, ha riferito l’ufficio stampa del palazzo presidenziale di Planalto, Lula ha affermato che l’accordo tra i due blocchi “deve essere equilibrato”, il che consentirebbe un’agenda commerciale ambiziosa e utile ad entrambe le parti. Durante il colloquio il leader brasiliano ha assicurato che i Paesi del Mercosur “sono pronti” a concludere l’accordo “il più presto possibile”. Lula ha anche chiesto una “posizione chiara” all’Europa, sottolineando che “non ha più senso, dopo 22 anni di trattative tra negoziatori, continuare con la prospettiva di ritardare il consenso”.

Per il capo dello Stato brasiliano è tempo che i leader di entrambe le parti decidano di utilizzare gli strumenti della politica per far avanzare l’accordo fra i due blocchi”. Infine si è appreso che nei colloqui con Von der Leyen e Michel, Lula ha evidenziato il lavoro svolto dal suo governo per ridurre la deforestazione in Amazzonia. Attraverso i social media, la presidente della Commissione europea ha confermato che la Ue “apprezza il partenariato” con il Brasile, sottolineando il suo desiderio di “dargli nuova energia”.

Fonte: Ansa