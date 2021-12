Londra: 4 bimbi muoiono nell’incendio della loro casa a Sutton

Terribile tragedia a Londra dove quattro bambini sono morti nell’incendio di una casa nel sud della capitale britannica. Lo ha reso noto il commissario dei vigili del fuoco di Londra. Otto autopompe e circa 60 vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di Sutton, dove hanno dovuto affrontare “un intenso incendio in tutto il piano terra”, riporta TgSky24. L’incendio si sarebbe sviluppato al piano terreno dell’edificio. I quattro bambini, soccorsi dai vigili del fuoco e dai sanitari, erano tutti fratelli secondo la polizia.

Four children have died after an intense #fire tore through a house in south #London.

Firefighters rescued them from the property in #Sutton yesterday evening and gave them CPR, but they were pronounced dead at hospital. pic.twitter.com/1H3PnJ1rNs

— Radio News Hub (@radionewshub) December 17, 2021