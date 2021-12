Tasmania: esplode castello gonfiabile a Devonport, muoiono 4 bambini

Non è ancora chiaro quanti bambini stessero giocando sul castello gonfiabile quando è esploso. Cinque sono in ospedale, quattro in condizioni critiche.

Quattro bambini sono morti, e molti altri sono gravemente feriti, dopo che un castello gonfiale è esploso durante una festa di fine anno in Australia. I bimbi erano in gita con una scuola elementare di Devonport, in Tasmania.

“Posso tristemente confermare che quattro bambini sono morti – ha detto la polizia dello stato della Tasmania -, altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi”.

La festa a scuola col castello gonfiabile

I bimbi, due maschi e due femmine, tutti di 6 anni, sono caduti da un altezza di circa 10 metri, riporta il Messaggero. Il commissario di polizia Darren Hine ha detto che gli agenti sono stati chiamati a scuola dopo che una raffica di vento ha causato il sollevamento in aria del castello e dei palloni gonfiabili.

“In un giorno in cui questi bambini avrebbero dovuto festeggiare l’ultimo giorno di scuola elementare, invece stiamo tutti piangendo la loro perdita”, ha detto Hine -. I nostri cuori si spezzano per le famiglie e le persone care, i compagni di scuola, gli insegnanti di questi giovani che sono stati presi troppo presto. “I nostri pensieri sono anche con il personale dei servizi di emergenza che ha partecipato per cercare di salvare la vita di queste persone”. Non è ancora chiaro quanti bambini stessero giocando sul castello gonfiabile quando è esploso. Cinque sono in ospedale, quattro in condizioni critiche.

This is a tragedy. As a parent, words fail me. All strength to the families of those affected. I know all Tasmanians will wrap their arms around the Devonport community at this terrible time. https://t.co/5hQmbNJ58f — Peter Whish-Wilson (@SenatorSurfer) December 16, 2021

