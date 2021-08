Libia: Unsmil elogia la creazione di una milizia congiunta

La Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) ha definito “un passo avanti molto significativo verso l’unificazione dell’istituzione militare e del Paese” la recente “creazione di una nuova forza congiunta” che comprende l’haftariano “166/o Battaglione per la protezione e la sicurezza” e la “Brigata Tareq Bin Ziyad”, due milizie proveniente “dalle due parti delle linee di demarcazione” che dividono attualmente la Libia.

Lo riferisce un comunicato della stessa Unsmil ricordando che la nuova formazione è stata “incaricata di proteggere il Grande Fiume artificiale“, ossia lo strategico acquedotto chiuso per quasi una settimana fino a sabato scorso a causa di minacce di sabotaggio da parte dei sostenitori di Abdullah Sanussi, l’incarcerato ex-capo dei famigerati servizi segreti interni del defunto dittatore Muammar Gheddafi.

UNSMIL welcomes the creation of a joint force comprising the Tareq Bin Ziyad Brigade and the 166 Brigade as an important step towards unification of state institutions https://t.co/Y2ho2utPzt pic.twitter.com/9ZOsfnzo4q

— UNSMIL (@UNSMILibya) August 26, 2021