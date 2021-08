Aveva una serra di marijuana in camera da letto, arrestato dalla GdF

Il fatto è avvenuto nel Comasco, i militari della Finanza sono intervenuti per via del forte odore proveniente dall'abitazione

Aveva una vera e propria serra di marijuana in camera da letto. Per questo un uomo di 24 anni è stato arrestato in provincia di Como, a Lurate Caccivio. Il reato contestatogli dalla Guardia di Finanza è di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le Fiamme Gialle hanno effettuato una perquisizione all’interno di un’abitazione che fungeva da base logistica per la coltivazione della sostanza stupefacente. Ad insospettirle è stato un forte odore di marijuana. All’interno dell’abitazione i militari hanno scoperto una vera e propria serra, creata per la coltivazione della sostanza stupefacente.

Si stima che dalle diverse piante sequestrate, alcune alte fino ad un metro, il responsabile avrebbe raccolto più di un chilo di marijuana che, immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 10.000 euro. Un sequestro ingente che non ha riguardato solo la droga ma anche tutte le attrezzature e i prodotti necessari per l’infiorescenza delle piante, tra cui lampade, ventole, strumenti di pesatura e materiale per il confezionamento.

Il 24enne, di origine ghanese, è stato arrestato in flagranza di reato dai militari e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo che si è concluso con la condanna alla pena di 1 anno di reclusione e di 2.667 euro di multa.

