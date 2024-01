Istat: export in calo a novembre

L’Istat, diffondendo le statistiche relative al commercio estero, ha comunicato che, nel novembre 2023, si stima una riduzione su base mensile dei flussi commerciali. Invece, nei primi undici mesi del 2023, il saldo commerciale è positivo per 28,9 miliardi.

I dati

A novembre 2023 si stima una riduzione su base mensile per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più marcata per le esportazioni (-2,4%) che per le importazioni (-0,6%). La flessione dell’export riguarda entrambe le aree, Ue (-2,0%) ed extra-Ue (-2,9%). Lo comunica l’Istat diffondendo i dati sul commercio estero. Su base annua, l’export si riduce del 4,4% in termini monetari (da +3,1% di ottobre) e del 6,4% in volume. L’import registra una flessione tendenziale dell’8,9% in valore; contenuta in volume (-0,2%).

Le proiezioni annuali

Nei primi undici mesi del 2023, il saldo commerciale è positivo per 28,9 miliardi (era -34,7 miliardi nello stesso periodo del 2022), comunica inoltre l’Istat. Per il mese di novembre la stima è pari a +3.889 milioni (era +1.447 milioni a novembre 2022). Il deficit energetico (-4.850 milioni) è in forte riduzione rispetto all’anno precedente (-8.400 milioni).

Fonte: Ansa