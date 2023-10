Israele: “Porre fine al controllo di Hamas su Gaza”

L’ambasciatore israeliano a Roma Alon Bar, scrivendo su una piattaforma social, ha sottolineato che, per eliminare la minaccia su Israele, è necessario porre fine al controllo di Hamas su Gaza.

Le parole dell’ambasciatore israeliano

“Gli ultimi giorni ci hanno dimostrato che non abbiamo scelta: dobbiamo porre fine al controllo di Hamas su Gaza e alle sue capacità militari, per eliminare la minaccia su Israele”. Lo scrive su X l’ambasciatore israeliano a Roma Alon Bar. “Molti giornalisti – spiega l’ambasciatore – mi chiedono quale sia la soluzione a lungo termine per Gaza. Vorrei sottolineare che, nel corso degli anni, abbiamo compiuto ogni sforzo per separarci da Gaza e consentire ai palestinesi di condurre la propria vita. Abbiamo ritirato il nostro esercito dall’intera Striscia di Gaza e trasferito altrove tutti i cittadini israeliani ivi residenti. Da oltre un decennio stiamo compiendo ogni sforzo per mantenere il fragile equilibrio tra proteggerci dal terrorismo e consentire la crescita economica della Striscia di Gaza”.

La possibile scelta

Ma, è la conclusione di Alon Bar, “gli ultimi giorni ci hanno dimostrato che non abbiamo scelta: dobbiamo porre fine al controllo di Hamas su Gaza e alle sue capacità militari, per eliminare la minaccia su Israele“.

Fonte: Ansa