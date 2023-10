Espulsi da Tunisi in Algeria senza cibo né acqua. Sarebbe questa la sorte toccata a oltre 100 migranti africani secondo quanto denunciato da Huma Rights Watch.

Human Rights Watch denuncia: “Tunisi espelle migranti in Algeria senza cibo né acqua”

Oltre 100 migranti africani fra i quali bambini e richiedenti asilo, intercettati in mare dalla guardia nazionale tunisina, sono stati “espulsi in Algeria” a metà settembre, denuncia la Ong per i diritti umani Human Rights Whatch (Hrw). Sono stati “mandati senza cibo né acqua verso la frontiera con l’Algeria il 18 e il 20 settembre”, segnala Hrw. “Questa operazione può indicare un cambiamento nella politica tunisina, rispetto a quella precedente, di regolamentare legalmente i lavoratori migranti”, è detto in una nota della Ong. Hrw decuncia inoltre che alcuni migranti hanno assicurano che “gli agenti della Guardia Nazionale li hanno picchiati e hanno rubato i loro averi, compresi telefoni, denaro e passaporti”. “Soli due mesi dopo le espulsioni di massa e disumane di migranti e richiedenti asilo africani neri nel deserto, le forze di sicurezza tunisine hanno esposto ancora una volta le persone al rischio, abbandonandole in remote aree di confine”, segnala Salsabil Chellali, direttore di Hrw per la Tunisia.

Fonte Ansa