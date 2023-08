Hawaii: vasti incendi stanno devastando l’isola di Maui

Il presidente americano Joe Biden ha messo a disposizione le risorse federali per le operazioni di soccorso

Il fuoco, spinto anche dai venti rafforzati dall’uragano Dora, sta devastando le Hawaii. Sono state rase al suolo 14mila edifici tra case private e attività commerciali. Sei persone hanno perso la vita e 24 sono rimaste ferite. Il presidente Usa Joe Biden ha messo a disposizione le risorse federali per il contrasto degli incendi.

Gli incendi

Gli incendi divampati nelle scorse ore sull’isola di Maui, alle Hawaii, hanno causato almeno sei morti. Lo affermano le autorità. Diversi grandi incendi stanno divampando nello stato americano a causa della siccità e dei venti forti portati dall’uragano Dora, che hanno alimentato e rafforzato una serie di roghi provocando evacuazioni di massa, interruzioni di corrente diffuse e costringendo le persone a gettarsi in mare per scappare dalle fiamme. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare perché’ come hanno confermato le autorità stanno continuando le operazioni di soccorso.

Le risorse federali

Joe Biden mette a disposizione delle Hawaii tutte le risorse federali necessarie per contrastare gli incendi e aiutare la ripresa. Lo ha annunciato lo stesso presidente americano.

Fonte: Ansa