Guerra in Ucraina, Cremlino: “Uccisi sette mercenari britannici”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 418. Il ministro degli Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba è oggi in visita in Iraq per “aprire nuovi orizzonti nel mondo e creare nuove opportunità per lo Stato, le imprese e i cittadini ucraini”.

Mosca: uccisi sette mercenari britannici

Una squadra d’assalto del distretto militare centrale russo ha conquistato una roccaforte delle forze armate ucraine in una non meglio precisata foresta e ha ucciso sette mercenari britannici: lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, come riporta Interfax.

Zaporizhzhia: trasformata una palestra scolastica in ospedale

Nella regione di Zaporizhzhia le forze armate russe, a causa dei troppi feriti, hanno trasformato una palestra scolastica in un ospedale militare. Nella stessa zona un missile ha distrutto la chiesa di San Michele del 1906. Ancora combattimenti sanguinosi, definiti “senza precedenti” dall’esercito di Kiev, a Bakhmut.

Slovacchia ha vietato l’import del grano ucraino

La Slovacchia ha vietato “temporaneamente” le importazioni del grano e di altri prodotti dall’Ucraina. Lo ha reso noto l’Ufficio del governo. Un passo simile è stato adottato nei giorni scorsi dalla Polonia e dall’Ungheria.

Putin a ministro cinese: “Bene la cooperazione militare Russia-Cina”

Il presidente russo Vladimir Putin si è compiaciuto con il ministro della Difesa cinese Li Shangfu della cooperazione militare tra i due Paesi. Lo riporta l’agenzia Tass.

