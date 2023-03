Grecia, si dimette il ministro delle Infrastrutture

Il ministro greco delle Infrastrutture e dei Trasporti Kostas Karamanlis ha rassegnato le sue dimissioni dopo il disastro ferroviario avvenuto in Grecia.

Le dimissioni

Dopo il disastro ferroviario in Grecia, si è dimesso il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Kostas Karamanlis. Lo riporta il quotidiano greco Kathimerini.

Le dichiarazioni

“Sono in politica da qualche anno, ma considero un elemento necessario della nostra democrazia che i cittadini del nostro Paese abbiano fiducia nel sistema politico. Questa si chiama responsabilità politica. Per questo rassegno le mie dimissioni dalla carica di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. È quello che sento il dovere di fare come minimo segno di rispetto per la memoria” delle vittime, afferma il ministro in una nota.

Fonte: Ansa