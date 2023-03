Gas, agenzie Ue: nessun impatto sul mercato dal Price Cap

Secondo la valutazione effettuata dalle agenzie Ue, il Price Cap, ossia limite al prezzo che le società del gas possono applicare ai loro prodotti, non ha avuto alcun impatto visibile sul mercato europeo.

La valutazione effettuata

Il price cap Ue finora non ha avuto alcun impatto visibile sul mercato europeo del gas. Lo scrivono l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (Acer) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma) nella loro prima valutazione d’impatto dall’entrata in vigore del meccanismo di correzione di prezzo, avvenuta lo scorso 15 febbraio. Le due autorità di regolamentazione non hanno identificato alcun “impatto significativo (positivo o negativo) che possa essere inequivocabilmente e direttamente attribuito all’adozione del tetto“, ma non escludono che gli effetti possano vedersi “in futuro”.

Fonte: Ansa