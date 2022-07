Giappone: spara a Shinzo Abe durante comizio. L’Ex premier è grave

Abe è crollato a terra mentre teneva un discorso ed è stato subito trasportato in ospedale. Secondo il primo ministro è "in gravi condizioni"

L’ex premier nipponico Shinzo Abe è stato ferito a colpi di colpi di arma da fuoco durante un evento elettorale nella prefettura di Nara, nel Giappone centrale. Abe è crollato a terra mentre teneva un discorso ed è stato subito trasportato in ospedale. Secondo il primo ministro Fumio Kishida, Abe è “in gravi condizioni”. Per i media locali, che citano le autorità, l’ex premier “sembrerebbe non mostrare segnali vitali” nei primi esami fatti sulla funzionalità di cuore e polmoni.

Arrestato un 41enne, ex membro della Marina

Il presunto responsabile della sparatoria è un uomo di 41 anni, Tetsuya Yamagami, originario della zona in cui è avvenuto l’attentato. Yamagami è un ex membro delle Forze di autodifesa marittime, la Marina nipponica. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’aggressore, armato con un fucile semiautomatico pare di fattura artigianale, avrebbe ferito anche altre persone. Il governo giapponese ha confermato che “un uomo, ritenuto essere l’attentatore, è stato preso in custodia” e ha aggiunto che le condizioni di Abe “al momento non sono note”.

