Germania: morto l’ex ministro delle Finanze Schäuble

Wolfgang Schäuble, già ministro tedesco delle Finanze ed ex presidente del Bundestag, si è spento ieri sera. Nel 1990 ha subito un grave attentato e, da allora, ha vissuto su una sedia a rotelle.

Il profilo

È morto Wolfgang Schäuble, storico ministro tedesco delle Finanze ed ex presidente del Bundestag. Il politico Cdu si è spento ieri sera, annuncia la famiglia, come riportano Tagesschau e altri media tedeschi. Schäuble era nato nel 1942 a Friburgo in Brisgovia e aveva 81 anni. Nessun parlamentare tedesco è stato più a lungo membro del Bundestag dal 1972 fino alla sua scomparsa, ieri sera. Nel 1990 il politico cristiano-democratico subì un grave attentato da parte di un folle che gli sparò tre colpi di pistola: Schäuble si salvò e si riprese, ma da allora viveva su una sedia a rotelle. Come ministro delle Finanze, Schäuble divenne famoso come falco del governo di Angela Merkel durante la crisi dell’euro, difendendo a oltranza l’austerità e facendosi promotore di una linea molto dura con la Grecia. Oltre a ministro delle Finanze e presidente del Bundestag, nel corso degli anni Schäuble è stato anche ministro dell’Interno, ministro degli Affari Speciali, presidente della Cdu e presidente del gruppo parlamentare Cdu-Csu. Come ministro dell’Interno tra il 1989-1991, nel governo di Helmut Kohl, Schäuble fu tra coloro che gestirono il Trattato di unificazione tedesca dopo la caduta del Muro di Berlino.

Il ricordo di Scholz

Con la scomparsa di Wolfgang Schäuble “la Germania perde un pensatore acuto, un politico appassionato e un democratico combattivo”, ha scritto su X il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, che sottolinea come Schäuble abbia “plasmato il nostro Paese per oltre mezzo secolo: come deputato, ministro e presidente del Bundestag”.

Fonte: Ansa