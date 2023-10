G20: Fontana in India per il vertice dei presidenti dei Parlamenti

Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, è a Nuova Delhi dove ha partecipato al nono vertice dei presidenti dei parlamenti del G20, sotto la presidenza indiana. Egli ha ribadito l’importanza di cercare di riportare la pace in tutte le zone de guerra.

Le parole di Fontana

“Questa del G20 è una sessione molto importante, perché’ ci sono le possibilità di parlare di problematiche che interessano anche l’Italia, per esempio l’immigrazione perché’ tutti i Paesi possano portare avanti una politica contro la tratta degli esseri umani e contro le immigrazioni illegali ed anche questioni internazionali, dalla guerra fra Russia e Ucraina agli eventi recenti del Medio oriente”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, a Nuova Delhi per il G20 dei presidenti dei Parlamenti.

Il ruolo dell’Italia

“L’Italia – ha aggiunto – è qui per fare sentire la propria voce, per fare sentire quelli che sono i propri interessi e per cercare di riportare la pace in tutte le zone di guerra che ci sono al mondo”.

Fonte: Ansa