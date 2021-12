I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza del gip del tribunale di Palermo nei confronti di 11 persone (6 sono stati portati in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 3 agli obblighi di dimora), accusati di furto aggravato, riciclaggio e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono state coordinate dalla procura. L’attività investigativa, condotta dai militari della Compagnia di Palermo San Lorenzo tra marzo e agosto del 2019, ha fatto luce su due gruppi che avrebbero commesso furti sia nel capoluogo che in provincia, a esercizi commerciali e distributori di benzina.

I furti messi a segno

Nel corso delle indagini sono stati documentati furti a due supermercati di Palermo (la banda sarebbe riuscita a portare via le casseforti con un bottino di 70.000 euro) oltre a due tentativi di furto presso un impianto sportivo e a un distributore di carburanti. Gli investigatori avevano già arrestato in flagranza di reato 5 persone per il tentato furto ai danni di un supermercato di via Messina Marine.

Alcuni degli indagati, dopo gli arresti, per rimpinguare le casse dell’organizzazione avrebbero spacciato cocaina, hashish e marijuana nel quartiere Sperone. Inoltre avrebbero anche cercato di portare alcune dosi nel carcere di Trapani ad un detenuto che avrebbe chiesto l’hashish con un microtelefono che è stato poi individuato e sequestrato insieme alla droga dagli agenti della polizia penitenziaria.

