Friuli Venezia Giulia, coppia di anziani assalita da un cervo

Una coppia di anziani coniugi è rimasta gravemente ferita, durante una passeggiata, in prossimità di alcune abitazioni in via Roma – presso Tarvisio – a seguito dell’assalto di un cervo.

La dinamica dei fatti

L’attacco è avvenuto in un sentiero boscoso dove Santino Moroldo e la moglie Ida stavano camminando. Improvvisamente un grosso esemplare di cervo maschio li ha caricati senza alcun preavviso ed ha incornato prima l’uomo sbalzandolo per alcuni metri ed in seguito ha fatto lo stesso con la donna tanto che, entrambi, sono caduti lungo un lieve pendio.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza e l’elisoccorso, il Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Cave del Predil e i Carabinieri della stazione competente per territorio. Entrambe le persone coinvolte hanno riportato serie lesioni. L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Tolmezzo mentre, vista la gravità delle lesioni, per la donna si è reso necessario il trasporto in elicottero presso il nosocomio di Udine.

