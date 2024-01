Francia: la protesta degli agricoltori raggiunge Parigi

La protesta degli agricoltori sta continuando in Francia con alcuni sindacati agricoli che intendono bloccare l’accesso a Parigi con i trattori, con l’obiettivo di indurre il governo a rispondere il prima possibile alle loro rivendicazioni. In particolare, il sindacato Fdsea, ha annunciato cinque blocchi attorno alla capitale francese a partire dalle ore 14 di oggi.

La protesta in atto

La sezione dell’Ile-de-France del sindacato francese Fdsea annuncia ”cinque blocchi” intorno a Parigi a partire dal primo pomeriggio di oggi, nel quadro delle proteste degli agricoltori che scuotono la Francia. In particolare, il sindacato annuncia blocchi stradali all’altezza di cinque pedaggi stradali, in direzione Parigi, a partire dalle ore 14:00. L’organizzazione, in coordinamento con la sezione locale del sindacato ‘Jeunes agriculteurs’, aveva già evocato ieri un possibile ”blocco” della capitale di Francia.

Fonte: Ansa