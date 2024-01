Eurozona: sale la fiducia dei cittadini nelle prospettive economiche

L’indice della Commissione europea che rileva la fiducia nei consumatori nelle prospettive economiche ha registrato un aumento di 2,4 punti nell’Eurozona e di 1,8 punti nell’Ue. L’Italia ha registrato l’incremento più elevato, seguita da Spagna e Germania. Gli indicatori per l’occupazione sono aumentati di 0,5 punti nell’Ue.

I dati

Lo scorso dicembre l’indice della Commissione europea che misura la fiducia di imprenditori e consumatori nelle prospettive dell’economie (Esi) ha registrato un incremento di 2,4 punti nell’Eurozona e di 1,8 punti nell’insieme Ue attestandosi rispettivamente a quota 96,4 e 95,6 punti. L’incremento maggiore, tra le principali economie europee, è stato registrato dall’Italia (più 2,6 punti) seguito da quelli della Spagna e della Germania (più 2,4). In leggero miglioramento a dicembre anche l’indice che misura le attese per l’occupazione nell’Ue (Eei), cresciuto di 0,5 punti a quota 102,4 (più 0,1 per l’Eurozona).

Fonte: Ansa