Eurozona: sale il sentimento economico

Nel corso del mese di marzo, secondo i dati dell’indicatore Esi, il sentimento economico in Europa è salito. In riguardo alle aspettative occupazionali invece, per il secondo mese consecutivo, si è verificato un incremento dello 0,1%.

Il dato

Sale il sentimento economico in Europa a marzo. L’indicatore Esi diffuso dalla Commissione europea ha registrato un aumento nell’Eurozona (+0,8 punti, a 96,3) e l’Ue a 27 (+0,7 punti, a 96,2).

Le principali economie

Tra le maggiori economie dell’Ue, evidenzia Bruxelles, l’Esi è migliorato notevolmente in Francia (+2,6), e in misura minore in Italia (+1,5) e Germania (+0,9). È peggiorato nei Paesi Bassi (-0,7) e in Spagna (-0,4) ed è rimasto sostanzialmente stabile in Polonia (+0,3). Praticamente stabile invece l’indicatore delle aspettative occupazionali (Eei) per il secondo mese consecutivo in entrambe l’Eurozona e l’Ue-27 (+0,1 punti).

Fonte: Ansa