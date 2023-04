Eurostat, il rapporto deficit – Pil è in calo

Nell’aggiornamento delle statistiche relative alla contabilità pubblica, Eurostat ha evidenziato che il rapporto medio debito-Pil dell’area euro è sceso dal 93% del terzo trimestre al 91,6% nel quarto. In Italia il rapporto debito – Pil è sceso al 144%

Il rapporto debito – Pil

Nel periodo tra ottobre e dicembre del 2022, il rapporto debito-Pil in Italia è sceso dal 145,9% al 144% rispetto al trimestre precedente, facendo registrare il terzo calo più significativo in Ue. Lo rende noto Eurostat. Nello stesso periodo il rapporto tra debito pubblico e Pil dell’Eurozona è sceso attestandosi sul 91,6%, rispetto al 93 del trimestre precedente. Anche nell’Ue nel suo insieme è diminuito dall’85,1% all’84%. Sia per l’Eurozona che per l’Ue, sottolinea l’ufficio di statistica Ue, la riduzione del rapporto debito-Pil è da imputare a un aumento del Pil, in termini assoluti, superiore a quello del debito pubblico.

I dati

Sempre nel 2022 in Italia il rapporto deficit-Pil si è attestato all’8%, facendo registrare il livello annuo più alto in Ue. Il rapporto deficit-Pil è diminuito per entrambe l’Eurozona e l’Ue-27 nel 2022, passando rispettivamente dal 5,3% al 3,6%, e dal 4,8% al 3,4%. I livelli più alti di deficit in rapporto al Pil, dopo l’Italia, sono stati osservati in Ungheria e Romania (6,2%) e a Malta (5,8%). Il rapporto debito-Pil nel 2022 è invece passato nell’Eurozona dal 95,5% al 91,6%, e in Ue dall’88% all’84%. Il debito italiano, al 144,4%, resta il secondo più alto d’Europa, dopo la Grecia (171,3%).

Fonte: Ansa