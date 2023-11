Estesa la tregua a Gaza, al via il rilascio di 8 ostaggi

Prosegue la guerra in Medio Oriente. Israele e Hamas hanno trovato in extremis l’accordo per un’estensione della tregua “per un settimo giorno”. Atteso il rilascio di altri 8 ostaggi. Biden: “L’accordo per sospendere i combattimenti a Gaza ha prodotto risultati significativi”.

Israele e Hamas, accordo raggiunto per l’estensione della tregua

L’esercito israeliano ha dichiarato stamattina che la tregua con Hamas continuerà “alla luce degli sforzi dei mediatori per portare avanti il processo di rilascio degli ostaggi e nel rispetto dei termini dell’accordo”. Hamas ha confermato in un comunicato che è stato raggiunto un accordo per “prolungare la tregua per un settimo giorno”.

Hamas rilascia 8 ostaggi tra donne e bambini

Secondo fonti israeliane, l’elenco degli ostaggi che saranno rilasciati oggi comprende otto persone, probabilmente sei donne e due bambini. Lo riferiscono i media israeliani aggiungendo che saranno restituiti anche i corpi di tre rapiti. Gli sforzi per la continuazione del cessate il fuoco e il rilascio di altri ostaggi sono proseguiti per tutta la notte. Hamas ha inizialmente insistito per la consegna di cinque ostaggi vivi e tre corpi, tutti di donne e bambini.

Qatar: “La tregua prosegue con le stesse condizioni”

In un comunicato citato dai media internazionali, il Ministero degli Affari esteri di Doha ha affermato che la tregua a Gaza sarà prolungata per la giornata di oggi “alle stesse condizioni precedenti – che sono il cessate il fuoco e l’ingresso di aiuti umanitari – nel quadro della mediazione condivisa dallo Stato del Qatar con la Repubblica araba d’Egitto e gli Stati Uniti d’America”

Biden: determinati a garantire il rilascio di tutti gli ostaggi

“Oggi altre 16 persone sono state restituite alle loro famiglie dopo essere state tenute in ostaggio da Hamas per più di 50 giorni. Tra loro c’è Liat Beinin che presto si riunirà ai suoi tre figli e a suo padre”. Lo ha scritto ieri sera Joe Biden in una nota, assicurando che il suo governo “resta determinato a garantire il rilascio di ogni persona presa in ostaggio da Hamas durante il suo brutale attacco contro Israele il 7 ottobre, compreso il marito di Liat, Aviv”. “L’accordo per sospendere i combattimenti a Gaza – per cui gli Usa hanno lavorato intensamente – ha prodotto risultati significativi”, ha aggiunto il presidente.

Attentato a Gerusalemme

Tre persone sono rimaste uccise e altre otto sono state ferite in un attacco con armi da fuoco a una fermata dell’autobus all’ingresso di Gerusalemme. Lo riporta il “Jerusalem Post”.

Fonte: Ansa