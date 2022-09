Le urne premiano Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni come primo partito, con la maggioranza alla Camera e al Senato che va al Centrodestra. Nella coalizione la Lega però perde terreno e va sotto il 9%. A

nche il Centrosinistra recita la parte del grande sconfitto. Enrico Letta e Matteo Salvini non commentano i risultati elettorali e rinviano il confronto al “giorno dopo”. Il M5s fa bene e supera il 15%, mentre il Terzo Polo di Azione e Italia Viva “rosicchia” oltre il 7%.

L’affluenza definitiva si attesta al 63,91%, circa il 9% in meno rispetto alle politiche del 2018.

Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo #pronti a risollevare l’Italia GRAZIE! 🇮🇹 pic.twitter.com/DabIIuhORK — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 26, 2022

Fratelli d’Italia primo partito. Meloni: “Grazie Italia”

A commentare i dati sul palco del quartier generale di Fratelli d’Italia è una Giorgia Meloni emozionata e determinata: “Questo non è punto d’arrivo, ma di partenza. L’Italia ha scelto un governo di Centrodestra a guida FdI e noi governeremo per tutti. Sono rammaricata per l’astensionismo, ora la sfida sarà ricostruire il rapporto fra Stato e cittadini”.

“Il fatto che Fdi sia primo partito significa tante cose per tanti di noi: questa è sicuramente per tanti di noi una notte di orgoglio, di riscatto, di lacrime, abbracci, sogni“. Lo ha detto Giorgia Meloni commentando il risultato elettorale di FdI. Meloni ha ricordato “le persone che non ci sono e che meritavano di vederla”. “Però – ha osservato – quando sarà passata dovremo ricordarci che non siamo a un punto di arrivo ma di partenza e da domani dobbiamo dimostrare il nostro valore”.

“Voglio ringraziare Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, la Lega, Forza Italia e Maurizio Lupi, tutta la coalizione. Nessuno si è risparmiato in questa campagna elettorale. Tutti quanto abbiamo dato il massimo per arrivare a to risultato. Voglio ringraziare gli italiani che non hanno creduto alle mistificazioni, che hanno scelto di accompagnarci in questi anni e in quest’ultimo mese, ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Voglio ringraziare il mio staff”.

Elezioni, Biancofiore vince il testa a testa a Rovereto

La vicepresidente di Coraggio Italia ed deputata uscente Michaela Biancofiore passa al Senato. Nel collegio di Rovereto, in Trentino, con il sostegno di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati si impone in un lungo testa a testa con il 36,79% dei consensi contro la senatrice uscente Donatella Conzatti di Italia Viva (anche lei sostenuta dall’Alleanza democratica per l’autonomia come Patton).

In Alto Adige lista no vax oltre il 6% dei consensi

In Alto Adige a sorpresa la lista Vita, vicina al mondo no vax, si attesta ben oltre il 6%, con un collegio che sfiora addirittura il 9% dei consensi. Il risultato è comunque in linea con quelli delle ultime tornate elettorali nel mondo di lingua tedesco

Di Maio fuori dal Parlamento

Luigi Di Maio è fuori dal Parlamento. Quando i dati non sono ancora definitivi, il ministro degli Esteri uscente risulta infatti sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta, dove è ormai certa la vittoria di Sergio Costa per il Movimento 5 Stelle. Il partito di Di Maio, Impegno civico, al momento è dato tra lo 0,6% e l’1%.

Il Pd conferma il senatore “italiano” in Alto Adige

Il Pd e il centrosinistra confermano l’unico senatore di lingua italiana in Alto Adige. L’ex sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli, dopo 143 di 144 sezioni scrutinate, è in testa con il 26,20%. Doveva essere una volta a tre e così è stato: il candidato della Svp Manfred Mayr, che in nottata è stato a lungo in testa, ora è al 25,26% e il candidato leghista del Centrodestra Maurizio Bosatra al 24,99%. Spagnolli ha così impedito il “cappotto” della Svp che conquista tutti gli altri collegi in Provincia di Bolzano, sia al Senato che alla Camera.

Conte: sentito Grillo, è vicino e partecipe

“Ho sentito Grillo poco fa, ci siamo aggiornati in corsa sui risultati. Vorrei dire che ha dispensato consigli, anche sulla comunicazione di cui è esperto, è stato vicino e partecipe e lo ringraziamo per tutto”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, commentando i dati parziali del voto. “Anche lui soddisfatto di questi risultati, ci è vicino e partecipe

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.