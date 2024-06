Papa: “La riduzione della dipendenza dalle droghe non si ottiene liberalizzandole”

In udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha incentrato la sua meditazione sulla Giornata Mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga

L’Udienza Generale di questa mattina si è svolta alle ore 9.00 in Piazza San Pietro, dove il Santo Padre Francesco ha incontrato gruppi di pellegrini e fedeli provenienti dall’Italia e da ogni parte del mondo. Nel suo discorso in lingua italiana, il Papa ha incentrato la sua meditazione sulla Giornata Mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, che ricorre oggi. Il Papa ha sottolineato l’importanza della prevenzione e ha citato la lettura di 1 Cor 6,12-14. Riportiamo la catechesi in forma integrale.

La Giornata Mondiale contro l’Abuso di Droga

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi si celebra la Giornata Mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1987. Il tema di quest’anno è “Le prove sono chiare: bisogna investire nella prevenzione”.

Le Parole di San Giovanni Paolo II

San Giovanni Paolo II ha affermato che l’abuso di droga impoverisce ogni comunità in cui è presente, diminuisce la forza umana e la fibra morale, mina i valori stimati, e distrugge la voglia di vivere e di contribuire a una società migliore. Tuttavia, ogni tossicodipendente porta con sé una storia personale che deve essere ascoltata, compresa, amata e, per quanto possibile, guarita e purificata. Continuano ad avere una dignità in quanto persone che sono figli di Dio. Non possiamo ignorare le intenzioni e le azioni malvagie degli spacciatori e dei trafficanti di droga. Papa Benedetto XVI usò parole severe durante una visita a una comunità terapeutica, sottolineando il male fatto a giovani e adulti e la responsabilità che Dio chiederà conto di tali azioni.

Necessità di Prevenzione

Una riduzione della dipendenza dalle droghe non si ottiene liberalizzandone il consumo. È moralmente doveroso porre fine alla produzione e al traffico di queste sostanze pericolose. La produzione e il traffico di droga hanno un impatto distruttivo anche sulla nostra casa comune, come nel bacino amazzonico. Un’altra via prioritaria per contrastare l’abuso e il traffico di droghe è la prevenzione, promuovendo giustizia, educazione ai valori, accompagnamento e speranza nel futuro. Le comunità di recupero ispirate dal Vangelo sono testimonianze forti e piene di speranza.

Iniziative delle Conferenze Episcopali

Sono confortato dagli sforzi delle Conferenze episcopali per promuovere legislazioni e politiche giuste riguardo al trattamento delle persone dipendenti dall’uso di droghe e alla prevenzione. Ad esempio, la rete de La Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y Prevención de Adicciones (PLAPA) riconosce che la dipendenza è un problema che colpisce tutti, oltre le differenze.

Incontro dei Vescovi dell’Africa Australe

I Vescovi dell’Africa Australe hanno convocato una riunione sul tema “Dare potere ai giovani come agenti di pace e speranza”, promuovendo la lotta contro l’uso di sostanze stupefacenti e l’empatia tra i giovani. Cari fratelli e sorelle, di fronte alla tragica situazione della tossicodipendenza e al traffico illecito di droghe, non possiamo essere indifferenti. Siamo chiamati ad agire con la stessa prossimità di Gesù, ascoltando il grido della solitudine e dell’angoscia, e sollevando chi è caduto nella schiavitù della droga. Preghiamo e rinnoviamo il nostro impegno in questa Giornata Mondiale contro la droga. Grazie!