Dubai: Meloni alla Cop28 accolta da bin Zayed

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa a Dubai alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 28). Arrivata alla sede della conferenza, è stata accolta dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Meloni alla Cop28, accolta da bin Zayed

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta alla sede della Conferenza The Expo City per partecipare al vertice globale Cop28. Meloni è stata accolta dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Dopo la foto di famiglia dei Capi di Stato e di Governo prenderà il via la Cerimonia del World Climate Action Summit. Per Meloni, oltre a diversi incontri bilaterali, sono in agenda tre interventi pubblici, due oggi e uno domani, 2 dicembre.

Fonte: Ansa