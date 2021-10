“Il summit di oggi è un eccellente opportunità di rafforzare i legami tra il pubblico e il privato a un livello multilaterale. Questo è essenziale per assicurare una ripresa robusta, equa e sostenibile dalla pandemia e per affrontare le altre sfide dei nostri tempi, inclusi i cambiamenti climatici”, ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi, partecipando in videocollegamento al Summit B20.

“Le imprese e i governi, dovrebbero collaborare per affrontare il cambiamento climatico. I Paesi del G20, sono responsabili del 75% delle emissioni globali. La presidenza italiana del G20, lavora per un impegno collettivo. Abbiamo bisogno di finanziamenti privati, su larga scala, insieme a maggiori investimenti pubblici, per accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Le aziende, sono esattamente al centro della transizione ecologica. Dovrete cambiare la vostra struttura produttiva, adattarvi alle nuove fonti di energia e i governi sono pronti a supportarvi”.

Gli strumenti per combattere la pandemia

“Dobbiamo affrontare il protezionismo sui prodotti sanitari. Questo, è essenziale per assicurarci di avere gli strumenti per combattere questa pandemia e prevenirne di future. Dobbiamo difendere la libera circolazione dei vaccini e delle materie prime necessarie per produrli. Sono fiducioso che il vertice del G20 a Roma, alla fine di ottobre, raggiungerà un forte impegno per riformare il WTO, l’Organizzazione Mondiale del Commercio. La presidenza italiana del G20, sta lavorando per preservare e rafforzare un efficace sistema commerciale multilaterale, basato su regole all’interno del WTO“, ha concluso.

