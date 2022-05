Disservizi Poste Italiane: “Non è un attacco hacker”

Nessun attacco hacker ma un problema tecnico dovuto ad un aggiornamento. Lo ha detto a Fanpage.it una fonte di Poste Italiane dopo i disservizi che si stanno verificando da questa mattina.

Come registra Downdetector, dopo le 7 di oggi si è verificato un picco delle segnalazioni per malfunzionamenti e disservizi, e poco dopo sono partite le lamentele anche su Twitter, dove l’hashtag #posteitaliane è entrato subito tra in trend. Sembra che alcuni uffici abbiano addirittura chiuso i battenti questa mattina presto per cercare di risolvere il problema.

Nessun attacco hacker a Poste Italiane

Alcuni hanno pensato che i disservizi fossero dovuti al maxi attacco hacker filorusso che era stato annunciato proprio per la giornata di oggi sull’Italia. Nelle scorse ore, infatti, il gruppo filorusso Killnet aveva scritto: “Colpo irreparabile all’Italia”, dopo gli attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) che avevano colpito diversi siti istituzionali italiani.

Ma non si tratterebbe di nulla di tutto ciò. “Non è un attacco hacker, è solo un disguido tecnico dovuto ad un aggiornamento informatico programmato che purtroppo ha creato questi problemi. È in via di risoluzione”, ha confermato la fonte a Fanpage.it.

