Crimea: le forze di Kiev hanno riconquistato quattro piattaforme petrolifere

Le forze ucraine hanno ripreso il controllo delle piattaforme petrolifere Boyko, al largo delle coste della Crimea annessa, che erano state occupate dalla Russia nel 2015. L’operazione è stata effettuata alle unità del Gur, ovvero i servizi segreti, del ministero della Difesa dell’Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky nei prossimi giorni discuterà con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden della fornitura di sistemi missilistici a lungo raggio.

L’operazione

L’intelligence militare di Kiev ha reso noto che, le forze armate, hanno ripreso il controllo delle piattaforme petrolifere Boyko, al largo delle coste della Crimea annessa, che erano state occupate dalla Russia nel 2015.

Le parole di Zelensky

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky discuterà con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden della fornitura di sistemi missilistici a lungo raggio Atacms e si aspetta di riceverli già in autunno. Lo ha dichiarato in un’intervista alla Cnn, la cui versione integrale è stata pubblicata dall’Ufficio presidenziale. “Per quanto riguarda l’Atacms, parlerò di nuovo con il Presidente Biden. Questo non è il primo dialogo. Ci stiamo muovendo. Spero che li otterremo in autunno. Per noi è molto importante non fare pause in questa controffensiva, e ne abbiamo molto bisogno”, ha detto Zelensky, sottolineando che il Paese ha grande bisogno di armi a lunga distanza, sistemi a lungo raggio, artiglieria, proiettili. “Spero di poter parlare con il Presidente Biden. Per me sono molto importanti i suoi pensieri e il suo sostegno. Penso che possa voltare pagina in questa guerra. Una volta l’ha fatto con gli Himars, è stato molto importante”, ha aggiunto il Presidente.

Fonte: Ansa