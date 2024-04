Bombe in Crimea e a Chernihiv. Zelensky: “Il sostegno conta”

La guerra in Ucraina è giunta al 784esimo giorno, con ingenti perdite da ambo i lati del fronte. Secondo la Bbc, il bilancio dei soldati russi morti in Ucraina ha superato la soglia dei 50.000

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 784. Le esplosioni e i vasti incendi avvenuti nell’aeroporto militare russo di Dzhankoy, in Crimea, hanno provocato la morte di 30 soldati di Mosca. La Russia ha risposto bombardando Chernihiv e uccidendo almeno 10 persone. Ferma la condanna di Zelensky che punta il dito contro l’Occidente: “Questo non sarebbe successo se l’Ucraina avesse ricevuto sufficienti attrezzature di difesa aerea”. Secondo la Bbs, i soldati russi morti in poco più di due anni di guerra sono oltre 50mila.

Esplosioni e incendi in aeroporto militare russo in Crimea

Nella notte ci sono state esplosioni e vasti incendi dentro e vicino l’aeroporto militare russo di Dzhankoy, in Crimea, penisola annessa unilateralmente da Mosca dieci anni fa. Lo ha reso noto il gruppo di monitoraggio Crimean Wind. Secondo i residenti, le esplosioni sono avvenute prima che fosse annunciato l’allarme aereo. “Il satellite VIIRS/Suomi NPP ha registrato sei focolai di potenti incendi presso l’aeroporto militare russo di Dzhankoya. L’ora della ripresa era alle 3:41, ora di Mosca”, afferma Crimean Wind.

Media: “Nell’attacco in Crimea morti 30 soldati russi”

Secondo il canale Telegram Crimean wind, nell’attacco notturno all’aeroporto militare russo di Dzhankoy, in Crimea, “circa 30 militari russi sono stati uccisi e circa 80 sono stati feriti. A causa della mancanza di posti sufficienti nell’ospedale di Dzhankoy, i feriti vengono trasportati con elicotteri a Sebastopoli”. Il deposito di missili Zircon e S-300 dentro l’aeroporto è stato distrutto. L’aeroporto militare è un hub logistico attraverso cui vengono rifornite le truppe russe nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia.

Attacco russo a Chernihiv, morti e feriti

L’esercito russo ha lanciato nella mattinata tre attacchi missilistici nei pressi del centro di Chernihiv, città dell’Ucraina settentrionale, provocando morti e feriti. Il sindaco Oleksandr Lomako ha dichiarato che è stata colpita una infrastruttura.

Zelensky: “Almeno 10 morti e 20 feriti, persone sotto le macerie”

Continuano le operazioni di soccorso a Cherniv dopo un attacco missilistico russo. “Le persone sono intrappolate sotto le macerie. Al momento, 10 risultano morte e 20 ferite. Le mie condoglianze alle famiglie e agli amici. Purtroppo, il bilancio delle vittime potrebbe salire”, ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Questo non sarebbe successo se l’Ucraina avesse ricevuto sufficienti attrezzature di difesa aerea e se la determinazione del mondo a contrastare il terrore russo fosse stata sufficiente. Il sostegno conta”.

Bbc: “Strategia del tritacarne, morti 50mila soldati russi”

Il bilancio dei soldati russi morti in Ucraina ha superato la soglia dei 50.000: il conteggio nel secondo anno di guerra è stato superiore di quasi il 25% rispetto al primo. L’aggiornamento è stato realizzato da Bbc Russia e dal gruppo di media indipendenti Mediazona. Nel secondo anno di combattimenti sono morti più di 27.300 soldati russi. “Il bilancio complessivo è 8 volte superiore all’ammissione ufficiale di Mosca.

Fonte: Ansa