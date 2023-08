Dei metal detector sono stati installati all’ingresso del cimitero Serafimovsky di San Pietroburgo, dove Prigozhin potrebbe essere sepolto. Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà ai funerali del capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Cremlino, Putin non sarà ai funerali di Prigozhin

Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà ai funerali del capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Il Cremlino non ha ancora informazioni precise su quando, dove e in quale forma di svolgeranno le esequie, ha aggiunto il portavoce, citato dall’agenzia Ria Novosti.

Il sito Fontanka scrive oggi che metal detector sono stati installati all’ingresso del cimitero Serafimovsky di San Pietroburgo, dove Prigozhin e altri membri della Wagner dichiarati morti nello schianto di un jet la settimana scorsa potrebbero essere sepolti. Il direttore del cimitero, contattato dalla testata, non ha né confermato né smentito la notizia. Nel cimitero di Serafimovsky sono sepolti molti ufficiali e soldati delle forze armate e i genitori di Putin.

Fonte: Ansa