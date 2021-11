Coronavirus, oltre 5 milioni di decessi nel mondo

Secondo i numeri pubblicati oggi dalla John Hopkins University, sulla base dei dati elaborati dal Center for System Science and Engineering, i decessi totali per Covid-19 nel mondo sono oltre 5 milioni ed in totale le dosi di vaccino somministrate ammontano quasi 7 miliardi.

I casi in Italia

In particolare, secondo questo studio, in Italia i decessi per covid sono oltre 132 mila, mentre invece le dosi di vaccino somministrate sono pari ad 89 milioni.

La situazione in Russia

In Russia, nelle ultime ventiquattr’ore, si sono registrati 40.402 nuovi contagi e 1155 morti per Covid -19. Dall’inizio della pandemia ad oggi i contagi totali registrati nel paese sono pari ad 8.554.192 con 239.693 decessi.

La tendenza tedesca

In Germania, negli ultimi giorni i casi di coronavirus continuano a crescere tanto che, incidenza calcolata nell’arco di 7 giorni, è salita a 154,8 casi su 10.000 abitanti rispetto ai 149,4 fatti segnare ieri. I i nuovi contagi secondo il bollettino odierno, sono pari a 9658 con 23 decessi.

