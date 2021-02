Coronavirus, 13.532 nuovi positivi. Le vittime sono 311

Sono 13.532 le persone che sono risultate positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore, facendo salire il numero dei contagi dall’inizio dell’emergenza a 2.710.819. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, le vittime nelle ultime 24 ore sono 311, un incremento che porta il totale a 93.356.

I positivi

Ad oggi in Italia ci sono 401.413 attualmente positivi, 761 in meno rispetto a ieri, mentre dall’inizio dell’emergenza i dimessi e i guariti sono 2.216.050, con un incremento rispetto a ieri di 13.973.

Le terapie intensive

Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva in Italia a causa del Covid-19 sono 2.062, in calo di 33 unità rispetto a ieri, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati invece 118. Secondo i dati del ministero della Salute sono invece 18.500 le persone ricoverate nei reparti ordinari, 236 in meno rispetto alla giornata di ieri.

La nuova ordinanza del ministro Speranza

“La lotta alla pandemia non si ferma. La diffusione delle varianti Covid ci impone la massima prudenza. Per questo ho appena firmato un’ordinanza che proroga le limitazioni all’ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile ammettendo il rientro solo per chi abbia la residenza anagrafica in Italia o per casi eccezionali”. Lo annuncia su Fb il ministro della Salute Roberto Speranza.

