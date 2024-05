Il cordoglio di Mattarella e Meloni per la morte di Raisi

Non poteva mancare, all’annuncio da parte di Teheran della morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi precipitato in elicottero, il cordoglio da parte delle massime cariche dello stato italiano alla Repubblica Islamica dell’Iran.

Tra le 5 vittime della tragedia, anche il Ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian. I funerali di Raisi si svolgeranno martedì 21 maggio.

Il cordoglio di Mattarella

“Esprimo il mio cordoglio per la morte del Presidente Ebrahim Raisi, del Ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian e di tutte le vittime della sciagura aerea che si è consumata nella giornata di ieri”. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Meloni: “Solidarietà dell’Italia all’Iran e al suo popolo”

“Voglio esprimere la solidarietà mia e la solidarietà dell’Italia al governo iraniano e al popolo iraniano”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque, su Canale 5, dopo la morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi.

Meloni: “Nuova leadership Iran si impegni per pace nella regione”

“Spero che la futura leadership iraniana voglia impegnarsi sulla stabilizzazione e la pacificazione della regione“, ha aggiunto la premier. “Noi siamo continuamente in contatto con i nostri alleati europei e del G7, perché parliamo di una vicenda che si inserisce in un quadro regionale particolarmente complesso”, ha aggiunto la presidente del Consiglio, confermando che “fra pochi minuti” avrà una riunione “con i ministri competenti e l’intelligence per fare il punto. E intanto sono in contatto con i miei omologhi”.

Fonte: Ansa