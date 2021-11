Cop26, l’agenda della giornata: c’è attesa per Barack Obama

Obama tiene una tavola rotonda con giovani attivisti su come le giovani generazioni possano far sentire le loro voci e spingere all'azione

La seconda e ultima settimana di lavori alla Cop26 di Glasgow si apre con la giornata dedicata all’adattamento al cambiamento climatico e alle perdite e ai danni che comporta. Ma oggi sarà anche la giornata di Barack Obama.

La tavola rotonda di Barack Obama

L’ex presidente degli Stati Uniti arriva a Glasgow per tenere una tavola rotonda alle 12 (le 13 in Italia) con una decina di giovani attivisti ambientali di tutto il mondo. Il tema è come le giovani generazioni possono far sentire le loro voci e spingere all’azione. Diversi degli attivisti che parteciperanno alla tavola rotonda sono allievi dei programmi di formazione della Fondazione Obama.

Durante i lavori della Cop, rappresentanti dei Paesi più colpiti dal riscaldamento globale racconteranno le loro esperienze. Quindi i ministri e gli esperti discuteranno di come affrontare le perdite e i danni della crisi climatica. Saranno mostrate le buone pratiche di adattamento e si terrà un focus su come la finanza climatica possa sostenerle.

