Consiglio Esteri Ue, Borrell: “Gli aiuti a Kiev vanno aumentati”

"La Russia continua ad attaccare l'Ucraina, ma le perdite della Russia aumentano: questo è il momento di sostenere di più Kiev, non meno": così l'Alto Rappresentante UE, Josep Borrell, in apertura del Consiglio Esteri Ue a Bruxelles

La guerra in Ucraina giunge al giorno 656. L’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, è intervenuto al Consiglio Esteri Ue sugli aiuti militari a Kiev: “Dobbiamo aumentare gli aiuti, non diminuirli”. Italia, Germania e Francia sono favorevoli alla proposta Ue di sanzionare Hamas.

Borrell: “Dobbiamo aumentare aiuti a Kiev, non diminuirli”

“La Russia continua ad attaccare l’Ucraina, ma le perdite della Russia aumentano: questo è il momento di sostenere di più Kiev, non meno. Oggi discuteremo le garanzie di sicurezza per l’Ucraina e i ministri mi devono dare delle linee guida per portare opzioni al vertice dei leader, è importante che il sostegno militare all’Ucraina continui a livello europeo e non solo bilateralmente”. Lo ha detto l’alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell arrivando al Consiglio Esteri Ue.

Italia, Germania e Francia all’Ue: “Ok a sanzioni per Hamas”

I ministri degli Esteri di Italia, Francia e Germania sono favorevoli alla proposta dell’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, di creare “un regime sanzionatorio contro i dirigenti di Hamas in solidarietà ad Israele e per contrastare le operazioni terroristi che del gruppo”. In una lettera congiunta, Antonio Tajani, Catherine Colonna e Annalena Baerbock esprimono il loro “pieno sostegno alla proposta che dovrebbe permettere all’Ue di colpire i membri di Hamas, i gruppi affiliati e i sostenitori delle sue attività destabilizzanti”.

Lettonia, ‘iniziano negoziati sull’Ucraina, troveremo l’accordo’

“Non siamo ancora in crisi, la giornata di oggi darà inizio a una settimana di intensi negoziati, la Commissione Ue studia ogni opzione per sbloccare la situazione con l’Ungheria: dobbiamo far arrivare i fondi promessi all’Ucraina e iniziare i negoziati di adesione e credo che arriveremo ad un accordo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri lettone, Krišjānis Kariņš, arrivando al Consiglio Ue.

Lituania: “Le posizioni dell’Ungheria sono anti-europee”

“Le posizioni dell’Ungheria, sull’Ucraina ma non solo, sono anti europee e contro gli stessi valori dell’Europa”. Lo ha detto Gabrielius Landsbergis, ministro degli Affari Esteri della Lituania. “Siamo arrivati al punto in cui testeremo il significato delle parole ‘aiuteremo l’Ucraina fino a quando sarà necessario, che è quello che diciamo pubblicamente. Ma potrebbe invece significare ‘fino a quando siamo d’accordo’. In questo caso le ramificazioni saranno non solo regionali ma globali”, ha sottolineato.

Fonte: Ansa