Congo, uccisi l’ambasciatore italiano e un carabiniere in attentato a Goma

Poco fa a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, si è verificato un attacco ai danni della vettura dove si trovava l’ambasciatore italiano Luca Attanasio. La matrice dell’attacco non è ancora chiara, così come le condizioni dell’ambasciatore. La vettura faceva padre di un convoglio della Monusco che comprendeva anche il Capo Delegazione Ue.

Sia Attanasio – secondo quanto apprende l’ANSA – sia un carabiniere insieme a lui sono deceduti. Attanasi era stato trasportato in ospedale a Goma in condizioni ravissima, ma è deceduto poco dopo. Non si conosce ancora il nome del militare ucciso. Massima apprensione della Farnesina che sta seguendo gli sviluppi.

Il cordoglio della Farnesina

“E’ con profondo dolore che la Farnesina conferma il decesso, oggi a Goma, dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e di un militare dell’Arma dei Carabinieri”. L’ambasciatore ed il militare stavano viaggiando a bordo di una autovettura in un convoglio della MONUSCO, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo quando sono stati attaccati da persone armate.

Fiano (Pd): “Di Maio riferisca su terribile evento”

“Gravissimo attentato a un convoglio ONU in Congo, a Goma, sono purtroppo rimasti uccisi sia il nostro Ambasciatore che un carabiniere. Il nostro cordoglio per loro e per le loro famiglie a cui va il nostro abbraccio. Sto per chiedere in aula che il Ministro Di Maio venga a riferire su questo terribile evento”. Così il deputato Pd Emanuele Fiano su Facebook.

